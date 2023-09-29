مدير تعليم الإسماعيلية: انتظام الدراسة فى جميع مدارس المحافظة الأحد

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسماعيلية ان الدراسة سوف تنتظم عدا السبت فى بعض مدارس المحافظة ومن بينها المدارس الخاصة والمدارس التى تعمل لفترتين.

واضاف الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ان جميع مدارس المحافظة سينتظم العمل بها بداء من الأحد القادم.

وعقد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اجتماعا ضم قيادات المديرية و مديرى إدارات الديوان النوعية ومديرى الإدارات التعليمية و وكلاء الإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة.

وخلال الاجتماع تم بحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023/2024 و جاهزية المدارس بشكل كامل قبل انطلاق الدارسة غدا السبت.

واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ماتم تقديمه من تقريرات عن الاستعدادات التي تمت مشيدا بجهود الجميع كما استعرض ما استجد من توجيهات مشددا علي حسن واستمرار المتابعات للمدارس والحفاظ علي سلامه الطلاب.

وكانت الوحدات المحلية على مستوى محافظة الإسماعيلية قد قامت بعمل حملات نظافة حول المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد.

واعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الجدول التدريجي لانتظام طلاب المراحل التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة، وذلك بناءً على الكتاب الدوري رقم 36 لوزارة التربية والتعليم بشأن حرص الوزارة على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات والعمل على تهيئة المناخ الآمن.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، تم وضع جدول مواعيد لتقسيم دخول طلاب المدارس على عدة أيام لضمان عدم حدوث تكدس بالمدارس في أول يوم دراسة.

ومن المقرر أن تنتنظم الصفوف الأولى من كل مرحلة تعليمية الأحد الموافق 1 أكتوبر المقبل وتتوالي الصفوف تِباعًا في الانتظام بالمدارس حسب الجدول المرفق.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجه خلال الاجتماع الموسع الذي عقد لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، 2023/2024بضرورة توفير كافة الإمكانات والسُبل لتسهيل العملية التعليمية بكافة المدارس بالإدارات التعليمية الثمانية، مؤكدًا على تعاون الجهات المختلفة؛ لتيسير فترات دخول وخروج الطلبة، وتذليل الاختناقات المرورية الناتجة عنها، موجهًا المراكز والمدن والأحياء برفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس ومحيط المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين وصيانة أعمدة الإنارة بمحيطها، ورفع المخلفات أولًا بأول وتقليم الأشجار بالمدارس وحولها.