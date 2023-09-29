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مدارس البحيرة تستقبل 1.7 مليون طالب وطالبة مع بداية العام الدراسى الجديد

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 05:32 م
مدارس البحيرة تستقبل 1.7 مليون طالب وطالبة مع بداية العام الدراسى الجديد مدرسة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالمدارس بالتزامن مع العام الدراسى الجديد الذى ينطلق غدًا السبت، مشيرًا إلى تخصيص اليوم الأول للدراسة لاستقبال الطلاب للصفوف الأولى بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية،  بالمدارس التى تتم بها الدراسة أيام السبت مع إنتظام باقى الصفوف الأولى وجميع الصفوف الثانية بمختلف المراحل يوم الأحد 1 أكتوبر.
 
ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم  جميع المعلمين بحسن إستقبال التلاميذ والطلاب، والعمل على متابعة دخولهم بانتظام للمدرسة والفصول وخلال فسحة النشاط.
 
وأوضح  وكيل وزارة التربية والتعليم أن الاستعدادات لبداية العام الدراسى الجديد  شملت عدد 4224 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية منهم 987 مدرسة رياض أطفال, و1828 مدرسة ابتدائى و1008 مدرسة إعدادى و198 ثانوى عام و203 ثانوى فنى.
 
 
 

 

 


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