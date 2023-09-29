محور المشير ابو ذكرى بالإسكندرية.. أعاد ربط طرق المدنية لتخفيف التكدس المرورى.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

يعد طريق محور التعمير بمحافظة الإسكندرية، شريان جديد وأحد أهم المحاور لربط المدينة بغرب الإسكندرية والطرق السريعة لتخفيف التكدس المرورى، ضمن حزمة مشروعات قومية تم تنفيذها على أرض الإسكندرية، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن المشروعات التي تنقذ بمحافظة الإسكندرية

يحمل محور التعمير، اسم محور المشير فخرى أبو ذكرى، أحد الطرق الهامة والرئيسية، الذى يبلغ طوله 35 كيلو متر ويربط بين منطقة القبارى غرب الإسكندرية وسيدى كرير المطار وبرج العرب فى غربى المحافظة.

مشروع محور المشير فؤاد أبو ذكرى ،تم الانتهاء منه في وقت قياسى بحجم إنجاز غير عادى، ولم تدخر الدولة جهدا من أجل إنجاز المشروع فى الوقت المحدد له وبأعلى جودة ممكنة، خاصة وأن الجودة من أهم المعايير التى نعمل عليها فى تنفيذ المشروعات القومية مع الالتزام بالوقت المحدد، دون أن تكون الجودة على حساب السرعة فى الانتهاء من التنفيذ.

ويضم محور المشير فؤاد أبو ذكرى، إنشاء 18 كوبرى بطول 18 كيلو مترا، ويشمل مشروع المحور تركيب 800 عمود إنارة بارتفاع 25 مترا بأحدث التقنية الحديثة ديما سستم، التى تعمل على حسب الكثافة المرورية، لتوفير الطاقة، وكذلك تركيب 1500 عمود إنارة بطول 10.5 مترا، وشبكة كهرباء جديدة بطول 40 ألف مترا على طول طريق محور المشير فؤاد أبو ذكرى الجديد بالإسكندرية.

كما تمت أعمال زراعة آلاف الأشجار المثمرة والنخيل علي طول طريق المحور، وكذلك تتضمن 22بربخا بطول 4500 متر طولى، ويضم طريق محور ابو ذكري 9 حارات مرورية فى كل اتجاه.



طريق محور المشير ابو ذكري بالإسكندرية



محور ابو ذكري بمحافظة الإسكندرية



محور ابو ذكري غرب الإسكندرية



