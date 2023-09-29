محافظة مطروح تنهى الاستعدادات لبدء العام الدراسي الأحد المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، عن انتهاء التجهيزات والاستعدادات، في جميع مدارس المحافظة، لإنطلاق العام الدراسي الجديد، بداية من صباح يوم الأحد المقبل،في جميع المدارس، واستقبال جميع الطلاب المقيدين في المراحل التعليمية المختلفة.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، متابعة استعدادات المحافظة، لاستقبال العام الدراسى الجديد مع دخول 18 مدرسة انشاء جديد وتوسعة باجمالى 226 فصلا دراسيا بتكلفة اجمالية 127.4 مليون جنيه، مع الانتهاء من صيانة 7 مدارس، وتجهيز جميع مدارس المحافظة باجمالي ٨٥٧ مدرسة جاهزة لاستقبال حوالي 180 ألف طالب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن مدارس مطروح البالغ عددها 857 مدرسة، تضم 4331 فصلا تستعد لاستقبال 179 ألفا و887 طالبا بالمراحل التعليمية، من مرحلة الحضانة حتى الثانوى من بينهم 100 ألف و 985 بنين و 78 ألفا و 902 بنات.