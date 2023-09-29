متى تكون كحة الطفل علامة على حساسية الصدر؟ استشارى يوضح

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور محمد رشاد، أستاذ طب الأطفال وأمراض الصدر والحساسية بجامعة بنها، إن حساسية الصدر ونزلات البرد مشكلة شائعة تواجه الأطفال خاصة مع بداية العام الدراسي، وأوضح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه قد يحدث خطأ فى تشخيص الإصابة بالكحة على أنها حساسية صدر على الرغم من كونها قد تكون كحة عادية بسبب نزلة برد أو نزلة شعبية بسيطة.

وأكد أن الأمهات قد تعتقد أن استمرار الكحة لمدة أسبوع هو من أعراض الحساسية لكن من الناحية الطبية فإن الكحة يمكن استمرارها لأكثر من 3 أسابيع، لكن لو كانت أكثر من هذه المدة فقد تكون من أعراض الحساسية.

وأوضح أن التشخيص الصحيح لحساسية الصدر يحتاج لمعرفة الأعراض وقياس وظائف التنفس، ومن أعراض حساسية الصدر الكحة التى تزيد باستمرار أو عند بذل أى مجهود وصفير فى الصدر وصعوبة في التنفس.

وأضاف أنه يحدث تهيج بسبب تنفس مواد تثير الحساسية مثل الغبار وعث الفراش وفرو القطط والكلاب والملوثات وعوادم السيارات وتدخين السجائر وبخار الطبيخ والالتهابات الفيروسية مثل نزلات البرد.

وعن طرق الوقاية من حساسية الصدر أوضح أنها تشمل تجنب المهيجات المسببة للحساسية وتناول أدوية الحساسية أثناء النوبات وتناول أدوية وقائية بشكل مستمر لتجنب حدوث الأعراض وتقليل شدتها.