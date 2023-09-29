متابعة ميدانية بأسوان للتأكد من جاهزية المدارس

استكمل رؤساء المراكز والمدن، بالتعاون مع مديرى الإدارات التعليمية المختلفة جولاتهم الميدانية داخل المدارس، للإطمئنان والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد 2023/2024 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى هذا الشأن لاكتمال كافة عناصر منظومة العملية التعليمية، وتهيئة الأجواء والمناخ المناسب أمام الطلاب والطالبات لتحفيزهم على الإنتظام، والتحصيل الدراسى بأعلى الدرجات العلمية.
قام المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وغنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية، بالمرور على بعض المدارس والتي شملت مدرسة عوض السيد الثانوية بنات، وأيضاً مدرسة الدكتور طه حسين الإعدادية بنين، ومجمع مدارس العروبة المشتركة ، ومجمع مدارس الصداقة الجديدة المشتركة، وكذا مدرسة اللغات بالصداقة الجديدة تحت الإنشاء، وقد تم الوقوف على الملاحظات، وتم تلافيها على الوجه الأكمل بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شهد فعاليات الإحتفال بتكريم أوائل الطلاب بالشهادات الأزهرية (إبتدائى – إعدادى – ثانوى – قراءات).
وذلك بحضور الدكتورسيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، والشيخ محمد عبد العزيز نائب مجلس الأباء والمعلمين، وأيضاً محمود أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، بجانب لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية، وأيضاً عدد من أسر الطلاب والطالبات المكرمين
وخلال الاحتفال قدم اللواء أشرف عطية، الشكر والتقدير لأولياء الأمور وخاصة الأمهات تقديراً لدورهم الفعال فى دعم وتشجيع الأبناء مع غرس وبث روح الصبر والمثابرة والجد والإجتهاد فى نفوسهم لتحفيزهم على التحصيل الدراسى ، وتحقيق التفوق والنجاح فى مختلف مراحلهم التعليمية والعلمية، موجهاً التهنئة لجميع أبنائه الطلبة والطالبات المتفوقين مطالباً منهم مواصلة الجهود لإستكمال مسيرة النجاح والتفوق والمساهمة فى تحقيق مستقبل أفضل ومشرق لمصرنا الغالية بمختلف المجالات.
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