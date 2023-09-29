متابعة ميدانية بأسوان للتأكد من جاهزية المدارس

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شهد فعاليات الإحتفال بتكريم أوائل الطلاب بالشهادات الأزهرية (إبتدائى – إعدادى – ثانوى – قراءات).

وذلك بحضور الدكتورسيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، والشيخ محمد عبد العزيز نائب مجلس الأباء والمعلمين، وأيضاً محمود أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، بجانب لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية، وأيضاً عدد من أسر الطلاب والطالبات المكرمين

وخلال الاحتفال قدم اللواء أشرف عطية، الشكر والتقدير لأولياء الأمور وخاصة الأمهات تقديراً لدورهم الفعال فى دعم وتشجيع الأبناء مع غرس وبث روح الصبر والمثابرة والجد والإجتهاد فى نفوسهم لتحفيزهم على التحصيل الدراسى ، وتحقيق التفوق والنجاح فى مختلف مراحلهم التعليمية والعلمية، موجهاً التهنئة لجميع أبنائه الطلبة والطالبات المتفوقين مطالباً منهم مواصلة الجهود لإستكمال مسيرة النجاح والتفوق والمساهمة فى تحقيق مستقبل أفضل ومشرق لمصرنا الغالية بمختلف المجالات.