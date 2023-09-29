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فتح منافذ المجمعات بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع واللحوم بأسعار مخفضة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 01:00 ص
فتح منافذ المجمعات بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع واللحوم بأسعار مخفضة المجمعات الاستهلاكية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، بالوجه القبلي، فى فتح أبوابها اليوم الجمعة، لاستمرار طرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن اتخاذ إجراءات الإعلان عن استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام، وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن 6 أشهر.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر سبتمبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.


التموين

السلع التموينية

السلع الغذائية

اسعار السلع الغذائية

مخزون السلع الغذائية

اليوم السابع بلس



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