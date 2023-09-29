غدا .. انتظام الدراسة فى المدارس نظام الفترتين بالإسكندرية

يبدأ غدا السبت العام الدراسى الجديد ، وتنتظم الدراسة بمحافظة الإسكندرية ، فى المدارس بنظام الفترتين فقط ، حيث تستقبل الطلاب من الصف الأول فى كل مرحلة ، على أن تنظم الدراسة فى كافة المدارس و المراحل التعليمية يوم الأحد.

وقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإنتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وأكد على جاهزية المدارس لبدء الدراسة من خلال الإنتهاء من أعمال (الإنشاءات - الصيانة - استخدام الفراغات) بكافة المدارس على مستوى المحافظة وزيادة عدد الفصول الدراسية لاستيعاب الكثافة الطلابية، ومن المقرر أن ينطلق يوم السبت 30 سبتمبر 2023.

وأشار الشريف؛ إلى أنه تم الإنتهاء من إنشاء (23) مدرسة بعدد (441) فصل دراسي لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وخفض كثافة الفصول، كما تم الإنتهاء من صيانة (96) مدرسة، فلدينا (2805) مدرسة في مختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي (عام وخاص وفني)، بإجمالي عدد (1,445,609) طالب وطالبة، مؤكداً على استعدادات غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكوي والتعامل الفوري معها.

هذا وقد كلف الشريف؛ رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والتأكد من خلو محيط المدارس من التعديات والأسواق وتجمعات القمامة خارج الأسوار ورفع جميع صناديق القمامة من جوار الأسوار، وتهيئة كافة المدارس من خلال الإهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بجميع المدارس، استعدادا لممارسة الأنشطة المدرسية وتهيئة الملاعب لإستقبال الطلاب بداية الدراسة، مشيرا إلى أنه تم التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الإشتراطات الصحية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب من الأمراض المعدية وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان.

وأوضح الشريف؛ أن الإسكندرية من المحافظات التي تحظى برعاية ودعم كامل من القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم، لافتا إلى أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ تعليمى مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، وخاصة فيما يختص بالتوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن للحد من التكدس بالفصول لا سيما في المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.

ومن جانبه قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنّ تعليم الإسكندرية أنهى استعداداته للعام الدراسي الجديد بإنهاء كافة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بمدارس المحافظة ، وكذلك نقل وندب بعض المعلمين كليًّا وجزئيًّا لسد العجز، كما تم تنظيم عدد من القوافل التعليمية بالإدارات التعليمية المختلفة، والتى قامت بجولات تفقدية على المدارس بنطاق كل إدارة بجميع مدارس المحافظة ، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2024/2023.

وقد عقد أبوزيد؛ اجتماعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية والتعليم العام والتعليم الفني شدد فيه على تنفيذ الكتاب الدوري رقم ( 30 ) الصادر في أغسطس 2023 والمنظم لانطلاقة العام الدراسي الجديد بإزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات داخل وخارج المباني وتكثيف الإشراف المدرسي لتوفير كافة عوامل الأمان لأبنائنا الطلاب وإعداد الجداول وقوائم الفصول والاستعداد لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 وحظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطالب أو أولياء الأمور وتنظيم معارض سفراء الخير بالتنسيق مع المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير بعض المستلزمات المدرسية لغير القادرين وتنظيم معارض أهلا مدرستي بأسعار أقل من الأسواق تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين .