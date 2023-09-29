عدد السفن العابرة لقناة السويس يرتفع إلى 2158 سفينة يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

ارتفع إجمالي عدد السفن العابرة في قناة السويس في شهر يوليو الماضي بنسبة 2.6%، حيث سجل إجمالي اعداد السفن نحو 2158 سفينة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 2103 في نفس الشهر من عام 2022، بزيادة بلغت نحو 55 سفينة.

وتوزع أعداد السفن بواقع 727 ناقلة بترول في يوليو الماضي، مقابل 615 ناقلة بترول في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 112 ناقلة بترول، كما بلغ عدد السفن الأخرى نحو 1431 سفينة في يوليو الماضي، مقابل 1431 سفينة في نفس الشهر عام 2022.

وكشفت بيانات جهاز الإحصاء في وقت سابق، عن تسجيل إجمالي عدد السفن العابرة لقناة السويس نحو 176.6 ألف سفينة خلال 10 سنوات، في الفترة من 2010 وحتى 2020، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ 18.1 ألف سفينة خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 17.7 ألف سفينة خلال عام 2011/2012 بنسبة انخفاض بلغت 2.1%.

وانخفض عدد السفن في العام المالي التالي لتسجل 16.66 ألف سفينة بنسبة انخفاض بلغت 5.7% عن العام المالي 2011/2012، وعاد للارتفاع خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 16.74 ألف سفينة بنسبة ارتفاع قدرها 0.5% عن العام المالي السابق عليه.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء ارتفاع عدد السفن خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 17.5 ألف سفينة بنسبة ارتفاع قدرها 4.8% عن العام المالي 2013/2014، وسجل 17.3 ألف سفينة خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها 1.7% عن العام المالي السابق عليه.