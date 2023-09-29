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عبد السند يمامة يحصل على 20 تأييدًا من أعضاء مجلس النواب لخوض انتخابات الرئاسة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 04:16 م
عبد السند يمامة يحصل على 20 تأييدًا من أعضاء مجلس النواب لخوض انتخابات الرئاسة عبد السند يمامة
كتب ـ هشام عبد الجليل

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حصل عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على 20 تأييدا من أعضاء مجلس النواب، لتزكيته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وبذلك يكون استوفى أولى خطوات الترشح.
 
 
ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

عبد السند يمامة

مجلس النواب

الانتخابات الرئاسية 2024



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