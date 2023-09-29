اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 600 ألف جنيه بحوزة عنصرين إجراميين

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 12:32 م
ضبط مخدرات بقيمة 600 ألف جنيه بحوزة عنصرين إجراميين رجال الشرطة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام إثنين من العناصر الإجرامية (عاطل وزوجته "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بالدقهلية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة المنصورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام- 8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- سلاح أبيض- مبلغ مالى).
 
بمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.
 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (600,000 ألف جنيه تقريباً).
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الاجهزة الامنية

مواد مخدرة

العناصر الاجرامية

أمن الدقهلية



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