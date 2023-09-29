اليوم السابع
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الجمعة، 29 سبتمبر 2023 08:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سفير فرنسا السابق فى واشنطن: الغرب يناقش حل الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 08:00 ص
سفير فرنسا السابق فى واشنطن: الغرب يناقش حل الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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كشف سفير فرنسا السابق لدى واشنطن، جيرار أرو، عن حديث يجري حاليا في الغرب بشأن حل في أوكرانيا عبر المفاوضات.

وقال السفير السابق أرو لصحيفة "لوفيغارو": "إنهم يناقشون على هامش المحادثات في الدول الغربية ضرورة حل النزاع الأوكراني من خلال المفاوضات"، مذكرا بدعوة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى إجراء حوار بين أوكرانيا وروسيا.

وأضاف: "تصريحات ساركوزي، تعكس بشكل أساسي ما نناقشه على هامش الجلسات الاستشارية والدواوين: يجب أن تكون هناك مفاوضات بشأن النزاع الأوكراني".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أن روسيا وأوكرانيا أعربتا عن رغبتهما في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، إلا أن شكل المفاوضات بشروط تناسب الطرفين لم يتحدد بعد.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، عقب الاجتماع الثنائي بينهما: "ناقشنا اليوم مع المستشار شولتس ورأينا أن الوضع خطير للغاية، فيما عبر الجانبان الروسي والأوكراني عن استعدادهما للمفاوضات. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح على أي منصة، وعلى أي مستوى سيحدث ذلك".


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