زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب سواحل جزر الكوريل

أحمد علوى

أفادت الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الجمعة، بأن زلزالاً بقوة 5.7 ريختر ضرب سواحل جزر الكوريل.

وقالت رئيسة محطة "جنوب ساخالين" لرصد الزلازل التابعة للخدمة، إيلينا سيمينوفا: "وقع زلزال بقوة 5.7 ريختر في التاسع والعشرين من سبتمبر في الساعة (20:40 يوم الخميس بتوقيت موسكو)، وكان مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد 123 كيلومتراً جنوب شرق جزيرة إيتوروب، وعلى عمق 66 كيلومتراً".

بدورها، قالت الخدمة الصحفية لمديرية وزارة الطوارئ الروسية في منطقة سخالين، إن سكان مدن كوريلسك وبلدات ريدوفو وكيتوفو في إيتوروب شعروا بزلزال بلغت شدته نحو 3 درجات على مقياس ريختر.

ووفقًا لبيان مديرية وزارة الطوارئ الروسية، فإن الهزة الأرضية لم تسفر عن أي إصابات أو دمار في الوقت الحالي.