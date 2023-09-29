رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية: الدراسة الأحد المقبل

الإسماعيلية- صبرى غانم

اختتم الدكتور أحمد بيومى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، سلسلة اللقاءات التي نظمتها المنطقة مع شيوخ و موجهى ومديرى الإدارات التعليمية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد

حيث تم عقد اللقاء بقاعة الاجتماعات الكبرى بالجناح الإدارى بديوان عام المنطقة، بحضور محمد محمود مدير، التعليم الإعدادى، و على عطاالله، مدير التعليم النموذجى والتجريبى، و على الزر، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، و مديرى الإدارات التعليمية الأزهرية.

وتناول اللقاء خطط الإدارة والتوجيه، والاهتمام بتفعيل سجل التوجيه الفني والحرص على متابعة تنفيذ خطة تحسين المستوى العام للطلاب، وكذلك متابعة تنفيذ المبادرات الواردة من قطاع المعاهد ومنها مبادرة المترجم الناشئ.

وشدد الدكتور أحمد بيومى على ضرورة الالتزام بخطة الموجهين المتابعين والعموم بداية من اليوم الأول للعام الدراسى لرصد انتظام العملية التعليمية بالمعاهد ومراجعة خطط المناهج والمواد المختلفة، وألقى فضيلته الضوء على دور الموجه المتابع للمعهد وأنه يشمل مختلِف نواحي انتظام العملية التعليمية بالمعهد من نظافة وتوفر جميع الوسائل اللازمة وتسليم الكتب وغيرها، وليس فقط متابعة خطط المناهج والمواد الدراسية.

كما أجاب رئيس المنطقة خلال اجتماعاته على استفسارات الحضور، وشرح لهم كيفية التعامل مع العقبات التي تواجههم، وفي الختام دعا فضيلته إلى تعاون الجميع على جميع مستويات الإدارة، راجيًا من الله -عز وجل- أن يوفق الجميع وأن يكون عامًا دراسيًّا ناجحًا يخدم خطة التطوير والارتقاء بالعملية التعليمة في معاهد أزهرنا الشريف.

وأكد مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية على أن الدراسة الأحد القادم.