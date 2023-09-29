اليوم السابع
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رئيس جامعة حلوان: إتاحة المقررات الدراسية إلكترونيًا على منصة الجامعة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 04:00 ص
رئيس جامعة حلوان: إتاحة المقررات الدراسية إلكترونيًا على منصة الجامعة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب – محمد صبحي

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أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن المقررات الدراسية بكليات جامعة حلوان أصبحت إلكترونية ضمن خطة الجامعة، حيث يتمكن الطالب من الدخول على المنصة الخاصة بالجامعة من خلال الكود الخاصة به للاطلاع على الكتب والمقررات الدراسية.
 
وأشار رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى اهتمام الجامعة بالطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، إذ تم تعيين مستشار لرئيس الجامعة لذوى الاحتياجات الخاصة، وإعداد مجموعة من البرامج والأنشطة الطلابية الخاصة بهذه الفئة وتنظيم مسابقات طلابية، فضلا عن تجهيز مكتبة لفاقدى البصر بطريقة "برايل" ومراعاة احتياجاتهم فى الهوية الجديدة للجامعة بحيث تخصيص ممرات وتمهيد الطرق لتيسير وتسهيل عملية انتقالهم داخل الحرم الجامعى.
 
وأكد الدكتور السيد قنديل، الانتهاء من تجهيز المبانى بالمدن الجامعية وإعدادات غرف إقامة الطلاب، وأصبحت مجهزة على أعلى مستوى، من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، وكذا تحديد الطاقة الاستيعابية بالغرف للطلاب، فضلا عن وضع خطة للأنشطة الطلابية والخدمات لطلاب المدن الجامعية. 

يُذكر أن الدكتور السيد قنديل أكد الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وعمليات التطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وكذلك تحديث البنية التحتية، للجامعة وكلياتها، مشيرا إلى أن الجامعة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير كافة المنشآت والطرق الداخلية بالحرم الجامعي لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب.

 


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المقررات الدراسية



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