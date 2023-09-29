رئيس جامعة الإسكندرية يشهد حفل تخريج الدفعة 77 بكلية الهندسة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية ، الإحتفالية التي نظمتها كلية الهندسة بمناسبة تخريج الدفعة 77 لها، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور سعيد علام، عميد الكلية والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفي النجار، رئيس جامعة مطروح، والدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية، والدكتور عصام وهبة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل المغلاني، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والسادة رؤساء الجامعات السابقين، وعمداء ووكلاء الكليات، والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة التدريس، وممثلي الهيئات المختلفة، وأولياء أمور الخريجين.

وفي بداية كلمته وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه التهنئة للحضور بمناسبة الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، ووجه التحية لأولياء أمور الطلاب شاكراً إياهم على جهدهم تجاه أبنائهم من أجل الوصول لهذا اليوم العظيم، وأشار د. قنصوة إلي لقاء رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء الماضي مع المجلس الأعلي للجامعات، مشيراً إلى حرص سيادته على تطوير المنظومة التعليمية ورفع تنافسية الخريجين، ولفت أن جامعة الإسكندرية تعمل وفق إستراتيجية الدولة المصرية في تطوير التعليم من خلال عقد الشراكات مع كبرى الجامعات العالمية.

وأعلن أن عدد إتفاقيات التعاون الدرجات المشتركة التي وقعتها جامعة الإسكندرية مع الجامعات العالمية تجاوز ال 50 درجة عملية، وأوضح أن جامعة الإسكندرية تسعى صوب العالمية من خلال إنشاء الفرع الدولي لها بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، وجامعة الإسكندرية الأهلية التي تتضمن برامج دراسية جديدة ومتميزة، بالإضافة إلى افتتاح عدد من فروع الجامعات الدولية التي ستتواجد داخل جامعة الإسكندرية.

وأشار ان هذا العام يعد عام التحديث لأجهزة المعامل لمرحلة البكالوريوس بالجامعة ومعامل كلية الهندسة ، حيث سيتم تحديث المعامل في كليات القطاع الطبي والعلمي والتكنولوجي ومعامل اللغات والكمبيوتر لقطاع العلوم الإنسانية.

وأكد أن الجامعة ستولي اهتماما خاصا بتطوير منظومة البحث العلمي القابل للتطبيق وربطه بال technology park وذلك تزامناً مع بناء الجمهورية الجديدة، حيث لن يقتصر دور البحث العلمي على النشر فحسب ولكن للتطبيق وقيام الشركات الناشئة اعتمادا علي المخرجات كنموذج لإقتصاد المعرفة، وفي ختام كلمته قدم قنصوة النصيحة للطلاب بضرورة وضع مصر نصب أعينهم لأنهم أصبحوا جزءا من مستقبلها الواعد. فيما نقلت الدكتورة جاكلين عازر تحيات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لأولياء الأمور والطلاب.

وأكدت أن الدولة المصرية تشهد تطوراً في كافة مؤسسات الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحتاج لسواعد أبنائها ، مشيرة أن محافظة الإسكندرية حريصة على تقديم الدعم لكل أبنائها الخريجين لأنهم قادة المستقبل.

فيما أكد الدكتور أكد سعيد علام أن الاحتفال بتخريج الدفعة 77 جاء متزامناً مع احتفالات مصر بأعياد نصر أكتوبر المجيد والذي نحتفل فيه بمرور 50 عاما على هذا النصر العظيم، وأكد د. علام أن يوم التخرج يعد نقطة انطلاق لتحقيق الأهداف والغايات.

ووجه علام كلمته للطلاب مؤكدا أن الكلية قامت بإعداداهم لصناعة مستقبل واعد، ومؤكدا أن عليهم الفخر بتخرجهم من هذه الكلية العريقة التي ندين لها جميعا بالفضل والعرفان، وأضاف أن الكلية تعمل دائماً على رفع تنافسية الطلاب ليكونوا روادا على مستوى المحلى والدولى، وذلك من خلال إتاحة العديد من البرامج والاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ مع الجامعات العالمية.

فيما هنأ الدكتور وائل المغلاني، الخريجيين مشيراً أن الكلية تهدف إلى صنع أجيال تجمع بين العلم الراسخ والخلق الرفيع القويم من خلال بيئة تعليمية ملهمة تدفعهم نحو أقصى درجات النجاح، ولفت أن كلية الهندسة جامعة الاسكندرية تعمل وفق منظومة متكاملة تهدف إلى رفع الخدمة التعليمية والبحثية المستجيبة لحاجات مجتمعها والمرتبطة بالقيم الأكاديمية.

فيما أكد الدكتور هشام سعودي ان سعيد بتواجده في رحاب كلية الهندسة جامعة الاسكندرية، مشيراً إلى كونه صرحاً علمياً يشهد له العالم بجودة وتميز خريجيه، مؤكدا أن الخريجين بصدد حياة جديدة تعتمد على المسئولية، كما هنأ أولياء الأمور والطلاب، متمنياً لهم التوفيق وأن يكونوا نافعين لأنفسهم ومجتمعهم، وأن يكونوا قادة مميزين لوطنهم الغالي مصر. وفى نهاية الإحتفالية أدى الخريجيين القسم خلف الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية.