جاء ذلك خلال لقائه اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس "BEI" جون لوك روفيرولت، وفق بيان نشراليوم.

من جانبه أخرى، قدّم مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس لرئيس الحكومة ملخص عن المشاريع التنموية التي يموّلها البنك في عدّة قطاعات كالنقل والصحة والانتقال الطاقي والبنية التحتية.

وعبّر عن الاستعداد الكامل للبنك الأوروبي للاستثمار لمرافقة تونس لتجسيد مشاريعها، لا سيما في مجال الأمن الغذائي، وتهيئة المؤسسات التربوية، وإعادة تأهيل المواقع التاريخية، إلى جانب دعم دور القطاع المالي خصوصا لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.