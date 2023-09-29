ختام فعاليات دورة فن صياغة عقود الاستثمار وطرق فض منازعتها بالإسكندرية

حضر المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة فعاليات ختام دورة فن صياغة عقود الاستثمار وطرق فض منازعتها حيث قام بتسليم الشهادات.
حضر حفل ختام الدورة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:
المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.
والمستشار محمد حسن الأمين العام .
والمستشار هاني محمد علي مدير مركز الدرسات رئيس المكتب الفني.
والمستشار دكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس مركز الدرسات نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية.
المستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد.
المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.
المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.
المستشارة ليلي قاسم عضو قسم المنازعات الخارجية.
المستشارة مرفت عراقي عضو مركز الدراسات.
المستشارة سلمي أمين عضو مركز الدراسات منسق الدورة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
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