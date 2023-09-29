اليوم السابع
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حملات لمراجعة تراخيص المعديات النهرية بالبحيرة حفاظاً على سلامة المواطنين

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 02:41 م
حملات لمراجعة تراخيص المعديات النهرية بالبحيرة حفاظاً على سلامة المواطنين نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شددت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، على مراجعة المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة، والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة، والالتزام بتحميل الأعداد المقررة، وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.
 
وفى هذا السياق، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكثفة  على المعديات العاملة بنطاقها للتأكد من الالتزام بكافة الشروط المطلوبة والتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. 
 
وتابع رؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة كوم حمادة أعمال المعديات النهرية العاملة بنطاقها، وفى مركز ومدينة شبراخيت تم متابعة جميع المعديات ومراجعة التراخيص ووسائل الأمان بها بنطاق المركز، وتبين الالتزام بقواعد الحمولة والأمان وتعريفة الركوب بجميع المعديات، وتم التشديد على الالتزام بعدد الحمولة المقررة حفاظاً على الأرواح.
 
 
 

حملات رقابية

معديات نهرية

مراكب نيلية

محافظة البحيرة

شبراخيت

كوم حمادة



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