حداد يكشف تفاصيل سرقته خزينة مدرسة خاصة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بسرقة خزينة مدرسة خاصة بحدائق أكتوبر، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقب القبض عليه، أنه قرر التسلل للمدرسة، وسرقة خزينتها، واستغل عمله كحداد، وجهز أدوات من ورشته، وتمكن من التسلل للمدرسة عبر السور، والدخول للمكتب الذي يحتوي على الخزينة، ونجح في كسرها بواسطة الأدوات الخاصة به، ثم استولى على المبلغ المالي الذي عثر عليه وفر هاربا.

أضاف المتهم أنه قبل سرقته المدرسة، تورك في سرقة مبلغ مالي من شقة سكنية، بمدينة الشيخ زايد، حيث تسلق إليها منتهزا فرصة خلوها من المقيمين بها، وفتش في محتوياتها، حتى عثر على مبلغ مالي.

وأرشد المتهم عن الأدوات المستخدمة في كسر الخزينة، بالإضافة إلى المبلغ المستولى عليه، كما استمع رجال المباحث لأقوال مدير المدرسة الذي ذكر أنه فوجىء بكسر الخزينة، والاستيلاء على مبلغ مالي منها، ووجه اتهاما للحداد بالسرقة عقب ضبطه، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مدير وشريك مدرسة - كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة مكتب الحسابات بالمدرسة.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (حداد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق تسلق سور المدرسة والدلوف للمكتب محل البلاغ عن طريق الشباك الألوميتال وكسر الخزينة بإستخدام (صاروخ كهربائى - أجنة حديدية - عتلة حديدية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.