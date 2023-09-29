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حازم عمر يحصل على 44 تأييدا بمجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية 2024

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 04:18 م
حازم عمر يحصل على 44 تأييدا بمجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 حازم عمر
كتب ـ هشام عبد الجليل

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حصل حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على 44  تأييدا من أعضاء مجلس النواب، لتزكيته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وبذلك يكون استوفى أولى خطوات الترشح.
 
ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

حازم عمر

مجلس النواب

الانتخابات الرئاسية 2024



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