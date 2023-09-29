تعليم البحيرة: انطلاق العام الدراسى الجديد الأحد بـ 4224 مدرسة بالمحافظة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية و التعليم بالبحيرة جاهزية كافة المدارس بالمحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد والمقرر إنطلاقه غدا السبت 30سبتمبر بجميع المراحل التعليمية.

مضيفا أن الاستعدادات تضمنت نطاق جميع المدارس بدائرة المحافظة بواقع 4224 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية منهم 987 مدرسة رياض أطفال, و1828 مدرسة ابتدائى و1008 مدرسة اعدادى و198 ثانوى عام و203 ثانوى فنى.

وأوضح وكيل وزارة التعليم أن العام الدراسى الماضى، شهد دخول عدد كبير من المدارس للخدمة التعليمية ، منها 290 مدرسة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة و19 مدرسة جديدة آخرى ضمن خطة الوزارة.

وأوضح وكيل وزارة التربيةوالتعليم إنه تم الالتزام بكافة الضوابط المنظمة فى هذا الشأن للوصول إلى عام دراسي منتظم وآمن، وإنضباط كامل بالعملية التعليمية.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم مديرى الادارات التعليمية والمدارس بالالتزام بكافة التعليمات الصادرة، والعمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن، وذلك بمختلف المراحل الدراسية بجميع المدارس

كما وجه بالتأكيد على تسليم الطلاب الكتب المدرسية من اليوم الأول والتوجيه نحو تحميل النسخة الإلكترونية منها، وكذلك البرامج الدراسية المطورة للتعليم الفني؛ لضمان توافرها لكافة الطلاب.

وكذلك الإلتزام بالزي المدرسي الموحد، حرصًا على الانضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها

وشدد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على أهمية التعريف بمعارض أهلا مدرستى والتى تم إفتتاحها خلال الفترة السابقة بواقع 19 معرض بجميع الإدارات التعليمية، لتوفير كافة مستلزمات المدارس بالأسعار المخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور

كما التأكيد على أهمية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بكافة المدارس، لتخفيف ورفع الاعباء عن كاهل أولياء الأمور ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربتها، تمهيدًا للقضاء عليها.