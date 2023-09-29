تعرف على حركة الطيران الدولية السياحية بمطار مرسى علم الدولى اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الجمعة، 11 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 134 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة.

وقدمت السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 6 رحلات من المطارات الالمانية المختلفة، ورحلة من دولة هولندا، كذلك وصول اليوم 6 رحلات من مطارات دولة التشيك.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى استقبل بداية من السبت الماصى وحتى اليوم الجمعة 134 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.