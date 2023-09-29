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تعرف على الرموز الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 02:30 ص
تعرف على الرموز الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية الرموز الانتخابية
كتب إبراهيم قاسم

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حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، الرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والتي تضمنت 15 رمزا انتخابيا.

وتضمن قرار الوطنية للانتخابات رقم 19 لسنة 2023 تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث نص على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا بالجدول المرفق، وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.

وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمز انتخابى له من بين الرموز المتاحة.

وتضمن جدول الرموز الانتخابية 15 رمزا وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.

الرموز الانتخابية لمرشحى الرئاسة
الرموز الانتخابية لمرشحى الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

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الرموز الانتخابية

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رمز النجمة

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