تعافى اقتصاد بريطانيا من كورونا أقوى من فرنسا وألمانيا.. وتليجراف: دفعة لسوناك

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة التليجراف البريطانية إن أرقاما رسمية منقحة فى بريطانيا أشارت إلى الأداء الاقتصادى للمملكة المتحدة كان أفضل من أداء فرنسا وألمانيا منذ وباء كورونا، فيما أشارت الصحيفة إلى أنه يقدم دفعة لرئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك قبل أيام من بدء مؤتمر حزب المحافظين.

ويعتقد الإحصائيون أن الاقتصاد البريطانى أكبر بنسبة 1.8% عما كان عليه قبل ظهور كورونا، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية. بينما يعتقد أن فرنسا حققت نموا بنسبة 1.7% منذ تفشى الوباء، وألمانيا 0.2%.

وتقول تليجراف إنه كان يعتقد فى السابق أن اقتصاد بريطانيا هو الوحيد بين مجموعة السبع الذى ظل أصغر مما كان عليه قبل الوباء، إلا أن أحدث الأرقام تضعه فى منتصف المجموعة.

فقد أشارت الأرقام السابقة إلى أن الاقتصاد البريطانى كان أصغر بنسبة 0.2% من حجمه قبل الوباء، وأظهرت البيانات أيضا أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 0.2% فى الأشهر الثلاثة حتى يونيو كما كان متوقعا سابقا.

وقام مكتب الإحصاءات الوطنية بتحسين تحليله للاقتصاد فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما يشير إلى زيادة الناتج المحلى بنسبة 0.3% مقارنة بالتقديرات السابقة التى بلغت 0.1%.

يأتى ذلك بعد أن أظهرت بيانات منفصلة صدرت فى وقت سابق من هذا الشهر أن اقتصاد المملكة المتحدة انكمش بشكل أقل وانتعش بشكل أسرع خلال الوباء، بعد أن اعترف مكتب الإحصاءات الوطنية بأن افتراضاته السابقة كانت قاتمة للغاية.

وقالت إن الاقتصاد انكمش بنسبة 10.4% خلال العام الأول لكورونا بدلا من 11%، بينما نما بنسبة 8.7% وليس 7.6% فى عام 2021.