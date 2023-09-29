اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 03:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تشييع جثمان نجل السفيرة مشيرة خطاب إلى مثواه الأخير

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 02:24 م
تشييع جثمان نجل السفيرة مشيرة خطاب إلى مثواه الأخير السفيرة مشيرة خطاب
كتب محمد السيد الشاذلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شُيعت منذ قليل جنازة محمود حسين نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، من مسجد الفاروق بالمعادى إلى مقابر العائلة بمدينة نصر.
 
وتقدم السفير محمود كارم،  نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانات الفنية وكافة العاملين بالمجلس بخالص العزاء إلى السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والأسرة الكريمة في مصابهم الكبير بوفاة نجلها محمود حسين خطاب، الذى لحق بوالده بعد أسبوعين من رحيله.
 
 
 

تشيع جثمان نجل السفيرة مشيرة خطاب

نجل السفيرة مشيرة خطاب

السفيرة مشيرة خطاب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة