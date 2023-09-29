اليوم السابع
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الجمعة، 29 سبتمبر 2023 01:41 م
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تحرير 64 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 12:23 م
تحرير 64 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة ارشيفية - مرور
محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم..
 
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (64775) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 (16077) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (522) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (12) مخالفة موقف عشوائى.
 (1226)مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (8) مخالفات شروط التراخيص.
 (4) مخالفات دراجات نارية.
 
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 
 

مخالفات مرورية

مخالفات

الامن

الادارة العامة للمرور



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