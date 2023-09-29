اليوم السابع
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الجمعة، 29 سبتمبر 2023 07:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين يوقع مرسومًا يسمح للأوكرانيين بدخول روسيا

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 06:09 م
بوتين يوقع مرسومًا يسمح للأوكرانيين بدخول روسيا بوتين
أ ش أ

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا يسمح للمواطنين الأوكرانيين بدخول روسيا ومغادرتها بموجب بطاقات الهوية الشخصية بما فيها منتهية الصلاحية.

وجاء في المرسوم - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - : "إنه سيتم السماح لمواطني أوكرانيا بدخول روسيا والخروج منها بموجب الوثائق التالية: (بطاقة الهوية الأوكرانية بما فيها منتهية الصلاحية، جواز سفر مواطن أوكرانيا، جوازات السفر الدبلوماسية الأوكرانية، شهادة الميلاد للأطفال دون 16 سنة، جواز سفر مواطن أوكرانيا أو بطاقة الهوية للممثل القانوني للقاصر، بطاقة هوية البحارة، وثيقة سفر للعودة إلى أوكرانيا، بطاقة أفراد طواقم الطائرات)".

ويمكن لمواطني أوكرانيا - وفقًا للمرسوم - دخول أراضي روسيا، بما في ذلك على أساس الوثائق التي انتهت صلاحيتها، ويمكن للمواطنين الذين ليس لديهم الوثائق المذكورة مغادرة روسيا برًا إلى البلدان المجاورة على أساس (نسخة من شهادة تحديد هوية مواطن أجنبي)، والتي يمكن الحصول عليها من الهيئات الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية الروسية.

 


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