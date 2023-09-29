بدء الدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية غدا بجميع الكليات

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية ، بدء الدراسة بكليات الجامعة غدًا السبت، بكافة برامجها المختلفة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب.

يذكر أن الجامعة تقدم مميزات مختلفة منها منح تفوق للمتفوقين علمياً ورياضيا تمنح الجامعة خصم 30% لمنتسبى جامعة الإسكندرية تمنح الجامعة خصم 20% للعاملين فى القطاع الحكومى ، يطبق هذا الخصم على المصروفات غير التشغيلية )

وفي إطار تنفيذ مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ودعم الشراكات الدولية للجامعات المصرية، شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاقية بنود الخطة التنفيذية لإنشاء الدرجات المزدوجة بين جامعتي الإسكندرية الأهلية وجامعة إيست لندن البريطانية، بمقر جامعة الإسكندرية، والتي بدأت ببرنامج التدريب والأداء الرياضي.

وقع الإطار التنفيذي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور حسن عبدالله الرئيس الأكاديمي جامعة إيست لندن البريطانية.