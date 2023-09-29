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بتوجيهات الرئيس.. المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اللاعب أشرف فولة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 01:47 م
بتوجيهات الرئيس.. المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اللاعب أشرف فولة المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى
كتب زكى القاضى

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بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة للاعب أشرف فولة بطل العالم السابق فى كمال الأجسام ،والذى يعانى من فشل كلوى ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلى تمهيداً لإجراء جراحة زراعة الكلى .
 
 
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها  لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق على سرعة نقل اللاعب إلى المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى نظراً لتوافر التخصصات الطبية لحالته .

القوات المسلحه

اخبار مصر

اشرف فوله

الجيش المصرى



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