وأفاد الجيش - في بيان نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - "قتل أربعة جنود أثناء التصدي لمحاولة تسلل من عناصر حركة طالبان الباكستانية إلى إقليم بلوشستان .. وخلال تبادل إطلاق النار، قتل 3 من المسلحين " .

وكان عدد من عناصر الحركة المتشددة قد حاولوا دخول مقاطعة "زوب" بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد، إلا أن أفراد الجيش تصدوا لهم، فيما لم يكشف الجيش عن مزيد من التفاصيل بهذا الصدد .