انطلاق الدراسة فى مدارس الدقهلية غدا

الدقهلية - محمدالحبشي

تستعد مدارس محافظة الدقهلية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم ألفني، لإنطلاق بداية العام الدراسى الجديد 2023 /2024، حيث تستقبل مدارس محافطة الدقهلية، طلابها بداية من غدا السبت الموافق 30/9/2023، والذى تستقبل فيه مدارس التعليم ألفنى طلابها لبدء العام الدراسى الجديد فعليا.

كما تستقبل باقى المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم باقى طلابها رسميا بعد غدا الأحد الموافق 1/10/2023، لبدء إنتظام العام الدراسى الجديد داخل جميع المدارس بالمحافظة

يذكر أنه تم تنظيم يوم تعريفى خلال الأسبوع المنقضى للصفوف المختلفة داخل المدارس، حيث تم التنسيق بين المدارس والطلاب للحضور لترتيب ومعرفة ألفصول للطلاب، والتعرف على الطلاب الجدد وأماكن فصولهم،وذلك لإنطلاق العام الدراسى الجديد

جدير بالذكر أن محافظ الدقهلية، إفتتح عدد من المدارس المختلفة التى أنشأتها الدولة المصرية حديثا، فى مختلف مراكز ومدن المحافظة، وتحديدا فى القرى التى كانت تعانى من نقص فى المدارس، وكذلك لتخفيف الضغط عن الطلاب داخل ألفصول والعمل على تطوير العملية التعليمية