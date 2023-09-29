انطلاق الدراسة بعدد من مدارس قنا غدًا.. واستقبال تلاميذ وطلاب الصفوف الأولى

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا استعداداتها لانطلاق الدراسة غدًا بعدد من المدارس ذات الفترتين بالمحافظة، على أن تستقبل المدارس غدًا السبت تلاميذ وطلاب الصفوف الأولى ويوم الأحد استقبال تلاميذ وطلاب باقي الصفوف بكل المراحل التعليمية.



وتم الانتهاء من تجهيز 1079 مدرسة بمراكز وقري المحافظة لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2023 / 2014، تشمل جميع المراحل التعليمية، منها 21 مدرسة إنشاء جديد تضم 291 فصل، وتدعيم عدد من المدارس القائمة بعدد 3760 مقعدا جديدا، بدلا من التُخت والمقاعد المتهالكة حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب.



وأوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه تم التأكد من جاهزية كل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس المحافظة ورفع كفاءة المخلفات والإشغالات بمحيط المدارس وخارج الأسوار.

