وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان مدير الإدارة الثانية لآسيا في وزارة الخارجية الروسية زمير كابولوف، والقائم بأعمال وزير الخارجية فى حكومة طالبان المؤقتة أمير خان متقي، ووفود من المملكة العربية السعودية وقطر والصين والإمارات وتركيا يشاركون في المشاورات بقازان.

وقال كابولوف - خلال الاجتماع - "يتعين على الدول الغربية أن تتحمل العبء الرئيسي لإعادة بناء أفغانستان ولا يمكن السماح لهذه الدول بالتهرب من المسؤولية عن تدمير هذا البلد في غضون 20 عاما".. مضيفا "على عكس الدول المجاورة لأفغانستان، يتجاهل الغرب أهم المشاكل التي يواجهها هذا البلد".

وشدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في رسالة إلى المشاركين في الاجتماع الخامس لـ "صيغة موسكو" على أنه لا يحب أن يعود التواجد العسكري لحلف "الناتو" إلى أفغانستان.

ومن جانبه.. أكد أمير خان متقي استعداد أفغانستان لتعزيز طرق التعاون التجاري وضمان سير آمن من الدول المجاورة للحركة التجارية.. وقال "إن أفغانستان منفتحة على التعاون التجاري مع روسيا وكافة الدول ومستعدة لتقديم كل ما يلزم لتحقيق تعاون تجاري شفاف".