اندلاع حريق فى مخزن شيبسى بالغربية والحماية المدنية تحاول إخماد النيران

الغربية مصطفى عادل

اندلع مساء اليوم حريق هائل في مخزن شيبسي على طريق المحلة طنطا بالقرب من مدخل قرية الهياتم مركز المحلة، وهرعت 5 سيارات مطافي لمكان البلاغ للتعامل مع النيران وتكثف الحماية المدنية جهودها لإخماد الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مخزن شيبسي على طريق المحلة طنطا.

انتقلت قوة أمنية و5 سيارات مطافي لمكان الحريق، وتبين نشوب حريق هائل في مخزن شيبسي وارتفاع ألسنة اللهب وتحاول الحماية المد دينية اخماد الحريق قبل أن تنتشر النيران للمنطقة المجاورة.