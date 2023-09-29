انتظام الدراسة في 11 برنامجاً دراسياً بكليات جامعة أسيوط الأهلية غدا

أسيوط -فريق المحافظات

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، انتهاء جامعة أسيوط الأهلية ؛ من كافة الاستعدادات، والتجهيزات اللازمة؛ لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024م؛ طبقا للخطة الزمنية المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد "المنشاوي" على استعداد الجامعة؛ لاستقبال 3500 طالب وطالبة؛ بمراسم تحية العلم أمام المبنى الإداري؛ الساعة العاشرة صباحاً، والاحتفاء بالطلاب الجدد، وتعريفهم بنظام الدراسة، ومرافق الجامعة؛ وذلك بمشاركة الطلاب القدامى، و أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة الأهلية.

ويتم تنظيم فعاليات أول يوم دراسة؛ بإشراف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشؤون الأكاديمية، وعميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط، و مصطفى حسن أمين عام جامعة أسيوط المساعد، والمشرف على الجامعة الأهلية، وبحضور عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس ، ومديري البرامج الدراسية، ومديري إدارات رعاية الشباب بجامعة أسيوط الحكومية، والأهلية، وطلاب وطالبات الكليات السبعة بالجامعة.

وأكد الدكتور المنشاوي؛ انتهاء جميع الترتيبات اللازمة؛ لانطلاق، وانتظام العملية التعليمية، والدراسة بالعام الجامعي الجديد، والتي تشمل: تجهيز المدرجات، وقاعات المحاضرات، والمعامل، والمكتبات، والعيادة الطبية، ووضع الجداول وإعلانها، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي، وعملية تنظيم دخول الأفراد، والسيارات للحرم الجامعي، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع منشآت الجامعة الأهلية.

وشدد رئيس جامعة أسيوط، على الالتزام الكامل بالمحاضرات؛ بداية من اليوم الأول للعام الدراسي؛ على مستوى كليات الجامعة، وانتظام سير العملية التعليمية، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب؛ لتحصيل المواد التعليمية، وممارسة الأنشطة المختلفة؛ وفقاً لخريطة الأنشطة على مستوى الكليات؛ وذلك لما تقوم به الأنشطة الطلابية من دور مهم؛ في تكوين هوية الطالب، وبناء شخصيته.

وأوضح أن الدراسة هذا العام؛ تنطلق فى 11 برنامجاً دراسياً بـ 7 كليات؛ عملية، ونظرية هي: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة والبحوث الدوائية، والهندسة والعلوم التطبيقية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم المالية و الإدارية، والألسن واللغات التطبيقية ، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الدراسين؛ ما يقرب من 3500 طالب و طالب، منهم 2,724 طالباً جديداً؛حيث بلغ عدد الطلاب بكلية الطب البشري 791، وفي كلية طب الأسنان 319، وفي كلية الصيدلة 334، و في كلية الهندسة 121)، و في كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي484، وفي كلية العلوم الإدارية 480، والألسن 195 .

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى انتظام العملية التعليمية بالجامعة الأهلية بكليتي؛ الألسن، والعلوم المالية و الإدارية، وتخصيص يومين بالتناوب؛ لباقى الكليات الخمسة؛ لتدريس المواد النظرية، و استكمال المواد العملية بجامعة أسيوط؛ وذلك وفق البرتوكول المبرم بين الطرفين؛ بشأن استضافة جامعة أسيوط لطلاب الجامعة الأهلية؛ بما يضمن إتاحة الفرص التدريبية لهم ، واستخدام معامل الجامعة، ومستشفياتها، ومؤسساتها المتخصصة في مختلف المجالات العلمية، فضلاً عن الإفادة من الخبرات، والاستشارات، والدراسات في مجالات التعليم، والبحث العلمي؛ بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية بين الجانبين.

وأوضح الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية وعميد كلية الهندسة؛ إن جامعة أسيوط الأهلية تضم عددًا من المباني الإدارية منها؛ (المبنى الإداري) ، والذي يضم: مكاتب الإدارات المختصة بالعمل، ومكتب رئيس الجامعة، ومكاتب نوابه، وعمداء الكليات لقطاعات الجامعة، إلى جانب المباني الأكاديمية الخاصة بالقطاعات: (الطبية، والهندسية والعلوم الإنسانية)، والتى تشمل مباني المعامل: (الفيزياء ، الكيمياء )، والمعامل الطبية، ومعامل الحاسب الاَلي، ومباني الورش، والعيادة الطبية ، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، و القائمين على العملية التعليمية، كما تضم: الساحات الأكاديمية، والإدارية، والمناطق الترفيهية، والملاعب الرياضية، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة؛ لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها الجامعة.

جدير بالذكر، أن جامعة أسيوط الأهلية تقع على مساحة 38 فدانا، وبتكلفة تقديرية؛ بلغت فى مرحلتها الأولى 3.1 مليار جنيه ، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسة، و الانتهاء من التشطيبات الداخلية، والفرش و التأثيث، وتجهيزها بأحدث الأجهزة و المعدات؛ وفق أحدث أساليب التعليم العالمية.