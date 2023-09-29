انتظام الدراسة بكليات جامعة الإسكندرية غدا السبت

الإسكندرية أسماء على بدر

تنتظم الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023/2024 بكليات جامعة الإسكندرية غدا السبت، بعد الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتجهيز قاعات الدراسة وصيانة مبانى الكليات .



وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الجامعي الجديد 2023/2024، والمقرر انطلاقه مع بداية الأسبوع القادم، والتأكيد على جاهزية الكليات لانتظام الدراسة والعملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس، وإعلان الجداول الدراسية، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات.



ووجه بمتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية.



ووجه رئيس الجامعة بضرورة الحرص على حسن استقبال الطلاب وعقد اللقاءات الطلابية لتعريفهم بطبيعة الحياة الجامعية ودمجهم في الأنشطة الطلابية لصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، ورفع وعي الطلاب بثقافة العمل التطوعي والمجتمعي، وقيم الانتماء والولاء وقبول الآخر، وتدريب الطلاب على المهارات الحياتية المختلفة.



