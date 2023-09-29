انتظام الدراسة بالمدارس ذات الفترتين فى دمياط غدا

استعدت جميع مدارس محافظة دمياط لبدء العام الدراسي الجديد، حيث تبدأ الدراسة في عدد من المدارس بادارات دمياط العشرة غدا السبت، وتنتظم الدراسة في جميع المدارس يوم الاحد الموافق 1 / 10 / 2023.
وأعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط عن جاهزية جميع المدارس للعام الدراسي الجديد، والالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة .
واضاف وكيل تعليم دمياط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وافقت علي بدء الدراسة بالصفوف الأولى للمراحل KG1 والأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي بالمدارس "ذات الفترتين" يوم السبت الموافق30/ 9 / 2023 علي أن تنتظم الدراسة بجميع الصفوف الدراسية بالمدارس يوم الأحد الموافق 1/10/2023
كما وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط علي بدء الدراسة بالصفوف الأولى للمراحل KG1 والأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي بالمدارس "ذات الفترة الواحدة" يوم الأحد الموافق 1/10/2023 علي أن تنتظم الدراسة بجميع الصفوف الدراسية بالمدارس يوم الاثنين الموافق 2/10/2023.
وأوضح علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التعليم بدمياط، أنه جاء ذلك وفقا للكتاب الدوري رقم 26 الصادر من الاستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 20/9/2023 في إطار الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد في ضوء حرص الوزارة علي سلامة أبنائنا الطلاب والعمل علي تهنئة المناخ الآمن .
انتظام الدراسة بالمدارس ذات الفترتين فى دمياط غداالجمعة، 29 سبتمبر 2023 12:00 م
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استعدت جميع مدارس محافظة دمياط لبدء العام الدراسي الجديد، حيث تبدأ الدراسة في عدد من المدارس بادارات دمياط العشرة غدا السبت، وتنتظم الدراسة في جميع المدارس يوم الاحد الموافق 1 / 10 / 2023.
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