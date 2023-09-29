انتظام الدراسة بالمدارس ذات الفترتين بالدقهلية غدا.. ومليون و666 ألف طالب الأحد

وأعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عن جاهزية جميع المدارس للعام الدراسي الجديد، والالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة، وأكد على الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال ما يزيد عن مليون و666 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد، بعد أن واصلت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية استعداداتها لبداية العام الدراسى الجديد بجميع الإدارات.

وأشار شعبان، إلى أنه تم الانتهاء من التجهيزات لاستقبال الطلاب في 3875 مدرسة حكومية وتجريبية وخاصة.

وأضاف وكيل تعليم الدقهلية أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وافق علي بدء الدراسة بالصفوف الأولى للمراحل KG1 والأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي بالمدارس "ذات الفترتين" يوم السبت الموافق30/ 9 / 2023 علي أن تنتظم الدراسة بجميع الصفوف الدراسية بالمدارس يوم الأحد الموافق 1/10/2023.

كما وافق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، علي بدء الدراسة بالصفوف الأولى للمراحل KG1 والأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي بالمدارس "ذات الفترة الواحدة" يوم الأحد الموافق 1/10/2023 علي أن تنتظم الدراسة بجميع الصفوف الدراسية بالمدارس يوم الاثنين الموافق 2/10/2023.

وشدد شعبان، على مدارس المحافظة بضرورة الالتزام بغرس قيم الولاء والانتماء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال الإذاعة المدرسية بإذاعة الأغاني الوطنية والاحتفال بالسادس من أكتوبر، والالتزام بتحية العلم والنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس، مع الاهتمام بالشكل العام والحضاري للمدارس والنظافة والتشجير داخل وخارج المدرسة.

وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، أنه جاء ذلك وفقا للكتاب الدوري رقم 26 الصادر من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 20/9/2023 في إطار الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد في ضوء حرص الوزارة علي سلامة أبنائنا الطلاب والعمل علي تهنئة المناخ الآمن.