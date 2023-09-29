اليابان تمنح زاهي حواس الدكتوراة الفخرية في الدراسات الإنسانية

كتب محمد أسعد

سلم سيجي ياما، رئيس جامعة ناجويا باليابان، عالم المصريات زاهي حواس الدكتوراه الفخرية في الدراسات الإنسانية، وذلك في احتفال عالمي اليوم بالجامعة.

قال نائب رئيس الجامعة، إن زاهي حواس وصل إلى العالمية وله مصداقيه لدى شعوب العالم، واستطاع أن يدخل علم المصريات في قلوب اليابانين، وله كتب ومقالات باللغة اليابانية دخلت بيوت الشعب الياباني.



زاهي حواس يتوسط أساتذة الجامعة اليابانية

حضر تسليم الجائزه العديد من المواطنين والعلماء، ومن المعروف أن زاهي حواس هو أول مصري يحصل علي الدكتوراة الفخرية من هذه الجامعة.

وتعتبر هذه الدكتوراه هي رقم 10 والتي حصل عليها من العديد من الدول المختلفة.



زاهي حواس يتوسط الحاصلين على الدكتوراة الفخرية

وبعد التكريم ألقى "حواس" محاضرة باسم "أسرار المومياوات" وأجاب على أسئلة الحاضرين، وسجل الحتفال العديد من الصحفين وقناة NHK اليابانية.

قال زاهي حواس، إن شعب الياباني له تقدير من المصرين لأنهم ساهموا في ازدهار الثقافة حيث بنوا دار الأوبرا وقدموا قرض لبناء المتحف الكبير ويقوموا بترميم مركب الشمس الثانية.



حصول زاهي حواس على الدكتوراة فخرية

وأكد "حواس"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يعلن قربيا عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين.