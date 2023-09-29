اليوم السابع
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الجمعة، 29 سبتمبر 2023 08:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الولايات المتحدة ترحب بتعاون الصين في مواجهة التحديات المشتركة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 08:24 م
الولايات المتحدة ترحب بتعاون الصين في مواجهة التحديات المشتركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده ترحب بتعاون جمهورية الصين الشعبية في معالجة التحديات المشتركة، بما في ذلك أزمة المناخ والصحة العامة ومكافحة المخدرات والأمن الغذائي واستقرار الاقتصاد الكلي العالمي، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة العمل مع المجتمع الدولي لحل أخطر التحديات التي يواجهها العالم.

جاء ذلك في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بمناسبة العيد الوطني الرابع والسبعين للصين الذي يوافق الأول من أكتوبر.

وتمنى بلينكن لشعب جمهورية الصين الشعبية السلام والسعادة والرخاء في العام الجديد.

 


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