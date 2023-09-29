المستشار سامح عبد الحكم ينعى نجل السفيرة مشيرة خطاب

كتب – إبراهيم قاسم – أحمد عبد الهادى

نعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي أقيمت عليه صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة بمسجد الفاروق بالمعادي .

وقال المستشار سامح عبد الحكم "بخالص العزاء وصادق المواساة، أنعى والأسرة وفاة نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان بعد أسبوع من وفاة والده راجيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهمها كزوجة وأم الصبر والثبات على فقدان الزوج والإبن وأن يربط على قلبها في تلك المحنة هي وكافة الأسرة الكريمة ويلهمها الصبر والسلوان".