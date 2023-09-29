اليوم السابع
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المرور ينظم زيارة لمستشفى أطفال واستقبال المرضى بالمدن المرورية

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 05:49 م
المرور ينظم زيارة لمستشفى أطفال واستقبال المرضى بالمدن المرورية وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نظم قطاع المرور والحماية المدنية زيارة إلى احد مستشفيات الأطفال ، للمشاركة فى فعاليات اليوم الترفيهى الذى تنظمه المستشفى للأطفال الذين يتلقون العلاج فى المستشفى، من خلال إيفاد المدينة المرورية للأطفال لتعليمهم القواعد والإرشادات المرورية عبر قيادتهم سيارات صغيرة الحجم مخصصة للأطفال وإجتيازهم حواجز مرورية بمشاركة رجال الإدارة العامة للمرور، كما سيتم منحهم كروت رمزية على شكل رخص مرورية ، وذلك لرفع الروح المعنوية وإدخال البهجة فى نفوس الأطفال المرضى للمساهمة فى تقديم الدعم النفسى لهم خلال فترة العلاج. 
 
ولاقى ذلك إستحسان الأطفال والعاملين بالمستشفى وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.
 
 

الحماية المدنية

قطاع المرور

مستشفيات الاطفال

اليوم الترفيهى



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