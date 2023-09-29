كييف (أ ش أ)

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية شنت 16 غارة على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية فى بيان، أنه تم تسجيل 21 اشتباكا بين القوات الأوكرانية والروسية على خط المواجهة، أمس الخميس، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت 83 غارة جوية وقصفت مناطق للقوات الأوكرانية ومنشآت بنى تحتية مدنية 63 مرة باستخدام قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية. وقالت إن القوات الجوية الأوكرانية نفذت 13 غارة جوية ضد مواقع ارتكاز للقوات الروسية وغارة أخرى استهدفت نظام صواريخ مضاد للطائرات وغارتان استهدفتا محطتين للحرب الإلكترونية. وأوضحت أن قوات المدفعية استهدفت نظام صواريخ مضاد للطائرات ومستودع ذخيرة.

وفى سياق متصل، أعلن "أندرى يرماك" رئيس مكتب الرئيس الأوكراني ، أن ثلاث سيدات على الأقل لقين حتفهن إثر قصف مدفعي روسي استهدف مدينة "خيرسون" الواقعة جنوبي البلاد.

وأفاد مكتب المدعي العام في مدينة "خيرسون" - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - بأن القوات الروسية شنت هجوما على منطقة سكنية ، حيث كانت الضحايا متواجدات في الشارع، مشيرا إلى أنه تم إجلاء طفلين من موقع الهجوم.