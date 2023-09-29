وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية فى بيان، أنه تم تسجيل 21 اشتباكا بين القوات الأوكرانية والروسية على خط المواجهة، أمس الخميس، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت 83 غارة جوية وقصفت مناطق للقوات الأوكرانية ومنشآت بنى تحتية مدنية 63 مرة باستخدام قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية. 

وقالت إن القوات الجوية الأوكرانية نفذت 13 غارة جوية ضد مواقع ارتكاز للقوات الروسية وغارة أخرى استهدفت نظام صواريخ مضاد للطائرات وغارتان استهدفتا محطتين للحرب الإلكترونية.

وأوضحت أن قوات المدفعية استهدفت نظام صواريخ مضاد للطائرات ومستودع ذخيرة.