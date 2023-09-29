الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوى الشريف فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أحيا المئات من ابناء "الطريقة العلاوية الدرقاوية الشاذلية" ذكري المولد النبوي الشريف، بمقر الزاوية العلاوية الدرقاوية الشاذلية بقرية الجورة بنطاق مركز الشيخ زويد بشمال سيناء، بحضور قافلة علماء من الأزهر والأوقاف، وجمع من رموز وقيادات محافظة شمال سيناء.

تضمن الاحتفال، تلاوة للقرآن الكريم وذكر وقصائد في مدح النبي، وعرض إلقاء قصيدة نهج البردة قدمها الأطفال الصغار.

وأكد الشيخ محمود مرزوق وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء علي أهمية الاحتفال بالمولد النبوي وإحياء سنته الشريفة في كل مظاهر حياتنا، مقدما التحية للأطفال الصغار علي تميزهم وتربيتهم.

وقدم الشيخ مصباح العريف مدير الوعظ بشمال سيناء سردا لمواقف من حياة النبي ومواقفه الإنسانية، بذكر عددا من القصص التي تؤكد سماحته وقوة رسالته.

وبدورهم أعرب علماء قافلة الأزهر والأوقاف المشاركين في حضور الاحتفال عن سعادتهم بمشهد الاحتفال الذي يشاهدونه لأول مرة علي أرض سيناء بشكل منظم وهادف ويحمل رسالة، إضافة لتميز الأطفال وتربيتهم علي حفظ أثرٍ النبي.

وقدم العلماء التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية بعد نجاحهم قد دحر الإرهاب ليعود الأمان لكل مناطق سيناء.

ونقلوا تحيات شيخ الأزهر ووزير الأوقاف لأهالي شمال سيناء، وتأكيد دعمهم بكل الخدمات.

فيما أشار الشيخ عرفات خضر سالمان شيخ الطريقة العلاوية الدرقاوية الشاذلية بشمال سيناء علي دور التصوف في سيناء في رفع راية الوسطية والعلم وتنوير القلوب والعقول، لافتا لأدوار قام بها التصوف في الصمود ومواجهة العدو علي مدار التاريخ علي ارض سيناء.

وقال إن الاحتفال بالمولد يأتي في أجواء أمن وأمان تسود المنطقة مطالبا الجميع أن يحيي مولد النبي بإتباع نهجه في كل يوميات حياته.

يذكر أنه تشهد مساجد شمال سيناء احتفالات متتالية بالمولد النبوي الشريف وتتنوع ما بين حلقات ذكر وندوات توعية واحتفال بحفظة القرآن الكريم.