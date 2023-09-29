الشروال وتيشرت بـ80 جنيها.. عرض على الزى المدرسى بـ"أهلا مدارس" فى إمبابة

كتبت - مرام محمد

يشهد معرض " أهلا مدارس " بشارع المطار في حي إمبابة تخفيضات كبيرة على الزي المدرسي، لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

رصد "اليوم السابع" خلال جولة داخل المعرض، والذي يقام على مساحة 600م2 تضم أدوات مكتبية وحقائب مدرسية وسلع غذائية أساسية من السكر والأرز وزيت الطعام والمكرونة واللحوم والدواجن، عروض خاصة على الزي المدرسي يقدمها أحد العارضين جاءت على النحو التالي:

الشروال بـ80 جنيها لجميع المقاسات، والسويت شيرت بـ80 جنيها لجميع المقاسات، و"الجيبة البليسيه" كحلي ورمادي بـ100 جنيه، وتيشيرت بـ80 جنيها لجميع المقاسات، والقميص الأبيض البناتي بـ100 جنيه لجميع المقاسات، والبناطيل الجينس البناتي والأولادي بـ85 جنيها لجميع المقاسات.

يُذكر أن محافظة الجيزة افتتحت 4 معارض لـ"أهلا مدارس"، توفر احتياجات المواطنين من المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%، لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية وضبط الأسواق، وذلك مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024، والمقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري.

حرصت المحافظة على إقامة المعارض في مناطق ذات كثافات سكانية عالية؛ لتغطيتها وضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المنتفعين وبصورة ميسرة، وذلك في منطقة أرض المطاحن بشارع فيصل، ونهاية شارع مستشفى الصدر بالقرب من قسم العمرانية، وشارع المطار بحي إمبابة، وشارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين.