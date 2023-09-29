السيطرة على حريق داخل منزل فى منطقة العياط

كتب - عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة العياط ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة العياط ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.