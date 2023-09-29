السكة الحديد تتيح اشتراكات القطارات للطلبة.. تعرف على الخطوات

كتب سيد الخلفاوى

اتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، اشتراكات على قطارات الدرجة الثالثة التهوية الديناميكية، بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات بأسعار رمزية، وذلك مع بداية العام الدراسى الجديد، وفى النقاط التالية اهم التفاصيل لاستخراج الاشتراكات.

1- التوجه الى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية .

2- يتم السماح لحاملى اشتراك قطارات الدرجة الثالثة، التهوية الديناميكية، الركوب واقف وفى حالة رغبة حامل الاشتراك فى حجز مقعد يتم تحصيل مبلغ 5 جنيه لرحلة ذهاب أو رحلة عودة فقط يومياً، كما يحق له استقلال قطارات الدرجة الثالثة العادية ( تحيا مصر) بدون تحصيل أي رسوم .

3- تمنح هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط.

هذه الاشتراكات مثل اشتراكات قطار تحيا مصر وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول.

يتم استخراج هذه الاشتراكات لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل اقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك.

فى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور اضافية .

يتوجب على الطالب شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها خمسة جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات.

الاوراق المطلوبة : تقديم عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي ويتم ملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.