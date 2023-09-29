السبت بداية الجدول الزمني لدخول الطلاب مدارس أسيوط.. تفاصيل

قال عبد العزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن مديرية التربية والتعليم استعدت لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى التوجيهات المستمرة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة ومتابعة استعدادات كافة المدارس بالمحافظة.

وفي هذه النقاط نبين الجدول الزمني للمراحل التعليمية

1-يبدأ العام الدراسي بمرحلة رياض الاطفال يوم 30 من الشهر الجاري في المدارس الرسمية والحكومية

2- تبدأ الصفوف الاولي من كل مرحلة ابتدائي وإعدادي ، وثانوي يوم 1 من شهر أكتوبر

3- يبدأ طلاب الصف الثاني من كل مرحلة يوم 2 من شهر أكتوبر مع تواجد طلاب المراحل السابقه

4- يبدأ طلاب الصف الثالث من كل مرحلة يوم 3 من شهر أكتوبر مع تواجد طلاب المراحل السابقه

5- يبدأ طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم 4 من شهر أكتوبر مع تواجد طلاب المراحل السابقه

6- يبدأ طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم 5 من شهر أكتوبر مع تواجد طلاب المراحل السابقه