وقالت الوزارة - فى تحديث استخباراتى حول الحرب الروسية-الأوكرانية أوردته قناة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الجمعة، إن التفاصيل المحددة لوضع هؤلاء المقاتلين غير معروف، مشيرة إلى أنها تعتقد أنهم انضموا إلى القوات المسلحة الروسية الرسمية وإلى شركات عسكرية خاصة آخرى.

ولفتت الوزارة إلى أن بعض التقارير تشير إلى أن مقاتلى فاجنر يتجمعون حول مدينة باخموت، الواقعة في شرق أوكرانيا والتي كانت سيطرت عليها المجموعة فى مايو الماضى بعد قتال دام لأشهر، حيث من المرجح أن يكون هناك حاجة بشكل خاص لخبراتهم.

وأوضحت الوزارة أن الكثيرين منهم سيكونون على دراية بخط الجبهة الحالي والتكتيكات الأوكرانية المحلية حيث إنهم قاتلوا هناك الشتاء الماضى.

كانت مجموعة فاجنر قد انسحبت من العمليات القتالية في أوكرانيا في أوائل شهر يونيو الماضي، قبل وقت قصير من محاولة التمرد الفاشلة التي جرت في 24 من يونيو، وما تبعها من وفاة مؤسس المجموعة يفجيني بريجوجين في حادث تحطم طائرة الشهر الماضي.